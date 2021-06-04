Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил запустить уже в этом году новый механизм поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) - "зонтичное" поручительство "Корпорации МСП" по кредитам банков-партнеров, заявил он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В прошлом году мы приняли принципиальное системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое - с 30% до 15% - снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться от этого мы, конечно же, не будем. Более того, готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства", - сказал Путин.

В частности, президент предложил уже в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства - так называемое зонтичное предоставление поручительств.

"Речь идет о следующем: наш институт развития - "Корпорация МСП" - будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути - возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным", - пояснил глава государства.

"По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие не менее 600 млрд рублей до 2024 года", - добавил президент.

Кроме того, Путин предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у субъектов МСП до не менее 25%.

"Предлагаю увеличить долю товаров, работ, услуг, которые закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов малого предпринимательства, включая некоммерческие организации, - сказал глава государства. - Она должна составлять не менее 25%".

При этом президент отметил, что здесь есть много нюансов, но с ними разберется правительство РФ.

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