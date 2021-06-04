Общепит с выручкой до 2 млрд руб. освободят от НДС в рамках пилотного проекта

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по более плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим.

В частности, участники с выручкой до 2 млрд рублей получат освобождение от уплаты НДС.

"Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь сфера общественного питания", - сказал он, выступая на ПМЭФ.

Как пояснил президент, смысл пилотного проекта - "отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому".

В частности, рассказал он, компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату по пониженной ставке страховых взносов - 15% даже в том случае, если численность персонала вырастет до 1,5 тыс. человек, отметил Путин.