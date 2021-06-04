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ПМЭФ-2021

К пилоту по переводу общепита на общий налоговый режим допустят 500 компаний

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Участвовать в эксперименте по более плавному переводу предприятий общественного питания с упрощенного налогового режима на общий смогут 500 компаний, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Ранее в этот день президент Владимир Путин предложил на ПМЭФ запустить с 2022 года пилотный проект по более плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим, в частности, участники с выручкой до 2 млрд рублей получат освобождение от уплаты НДС.

Он напомнил, что компании переводятся с упрощенного режим налогообложения на общий, когда преодолевают планку по количеству персонала и по объему выручки. По его словам, в этих случаях дополнительная нагрузка по налогам часто сдерживает рост, "вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании".

Общепит, как показательный пример этой ситуации, он предложил сделать полем для отработки механизма плавной и комфортной смены налогового режима.

Он предложил освободить от уплаты НДС участников эксперимента, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату по пониженной ставке страховых взносов - 15% даже в том случае, если численность персонала вырастет до 1500 человек.

ПМЭФ Минфин Антон Силуанов Владимир Путин

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