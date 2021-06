Главы Palantir и DoorDash по бонусам за 2020 год обошли всех глав компаний из S&P 500

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды DoorDash Inc. и поставщик решений для работы с большими данными Palantir Technologies Inc. в 2020 году выделили своим гендиректорам одни из наиболее крупных в истории вознаграждений, превышающие выплаты руководителям компаний из S&P 500, пишет The Wall Street Journal.

Гендиректор и сооснователь Palantir Александер Карп получил компенсацию в размере $1,1 млрд, включая опционы на $798 млн и ограниченные акции стоимостью $296 млн, свидетельствуют данные компании.

Тем временем сооснователь и глава DoorDash Тони Сюй незадолго до IPO компании в декабре получил ограниченные акции, стоимость которых изначально оценивалась более чем в $400 млн.

Эти вознаграждения значительно превышают компенсационные пакеты CEO компаний из S&P 500, медианный размер которых, по данным WSJ, в 2020 году составил $13,4 млн, а максимальный размер - около $211 млн.

Ни Palantir, ни DoorDash не входят в расчет S&P 500. При этом обе компании убыточны. Согласно их документам, вознаграждения являются способом мотивировать руководителей, чтобы они способствовали увеличению стоимости компаний через несколько лет.

Глава DoorDash получил 10,4 млн ограниченных акций, или примерно 3,5% от акций компании класса "А" по состоянию на 30 апреля. Они полностью перейдут в его владение, если бумаги компании взлетят в цене более чем на 25% от текущего уровня. Помимо этого, он не может воспользоваться ими до июня 2022 года.

Чтобы Тони Сюй получил вознаграждение полностью, стоимость акций DoorDash должна составлять не менее $501 за штуку в течение шести месяцев, которые завершатся в конце ноября 2027 года. При этой стоимости акций его вознаграждение составит $5,2 млрд.

Александеру Карпу не требуется ждать, пока акции компании достигнут определенной отметки. Ее успешное IPO, состоявшееся менее чем через два месяца после того, как ему было выделено возрождение акциями, открыло ему доступ к ним. С августа каждый квартал Карпу будет переходить 2,5% опционов и акций в течение 10 лет, пока он будет оставаться CEO.

Оба CEO уже являются крупными акционерами компаний. Тони Сюй владеет 5% акций DoorDash и контролирует 71% голосов. Александеру Карпу принадлежит 5,1% голосов Palantir, у него также есть соглашения о порядке голосования с другими основателями компании.

Тони Сюй основал DoorDash со своими сокурсниками по Стэндфордскому университету в 2013 году. Бизнесу сервиса доставки способствовал "бум" заказов из ресторанов в период пандемии. В прошлом году компания получила выручку на уровне в $2,9 млрд и чистый убыток в $461 млн.

Александер Карп участвовал в создании Palantir в 2003 году при финансовой поддержке Питера Тиля, который стоял у истоков PayPal Holdings Inc. Palantir разрабатывает программное обеспечение для извлечения данных (data mining), которое используется правительствами и компаниями. В прошлом году выручка компании составила $1,1 млрд, чистый убыток - $1,2 млрд.