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ПМЭФ-2021

ФАС изучит торговые сети на фоне консолидации рынка

Ведомство предложило создать обязательный реестр торговых сетей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась активностью сделок в ритейле и решила проанализировать рынок рынка розничной торговли продовольственными товарами, сообщила через пресс-службу ведомства начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская.

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"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к дальнейшему укрупнению торговых сетей и повышению объемов оборота, что требует внимания со стороны надзорных органов. Поэтому важно проанализировать рынок розничной торговли продовольственными товарами. Ведомство уже начало своими силами проводить анализ динамики развития торговых сетей по всей стране", - сказала она.

По ее словам, повысить качество и оперативность мониторинга и анализа ситуации на рынках розничной торговли могло бы создание обязательного реестра торговых сетей.

"Однако в настоящее время ни у одного органа власти нет полной информации о долях торговых сетей по всей стране, с разбивкой по субъектам РФ и муниципальным образованиям. Поэтому крайне необходимо создание и ведение актуального торгового реестра, который бы содержал информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли", - подчеркнула Шаравская.

Ведение реестров торговых сетей на региональном уровне предусмотрено законом о торговле. Но из-за того, что предоставление информации хозсубъектами в реестры не носит обязательный характер, они не отражают реальной картины присутствия торговых сетей в регионах, отметили в ФАС.

По оценке аналитической компании InfoLine, десять крупнейших розничных сетей по итогам 2020 года консолидировали 37,4% российского рынка продовольственного ритейла. В 2019 году на десятку лидеров приходилось 33,3%.

В мае "Магнит" объявил о намерении купить "Дикси", "Лента" - российскую сеть супермаркетов Billa. Обе сделки требуют согласования антимонопольной службы, она уже получила оба ходатайства.

ФАС Надежда Шаравская Лента Магнит Дикси Billa

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