ФАС получила ходатайства "Ленты" о покупке Billa и "Магнита" - о "Дикси"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ритейлера "Лента" о покупке российской сети супермаркетов Billa, сообщил в кулуарах ПМЭФ замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев. Также ведомство получило ходатайство "Магнита" о покупке "Дикси".

"Ведомство внимательно следит за происходящим процессом объединения торговых сетей. По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничение конкуренции на рынке", - отметил Нижегородцев.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. В мае компания сообщила, что заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa в России (объединяет 161 магазин) за 215 млн евро денежными средствами. Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны ФАС.

"Магнит" сообщил о планах купить сеть "Дикси" также в середине мая.