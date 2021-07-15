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ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"

При этом ведомство выдало предписание об обеспечении конкуренции

ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита") о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси", но выдала предписание об обеспечении конкуренции, сообщила служба.

Предписание обусловлено тем, что в ряде муниципальных районов доля объединенной компании превысила бы 25%, в ряде районов - 35% (закон о торговле ограничивает долю продовольственных ритейлеров на локальных рынках на уровне 25%).

"Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит", - говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

Также одним из условий согласования покупки "Дикси" стала готовность "Магнита" продавать группу социально значимых товаров без торговых наценок в течение года.

"Выданное предписание обязательно к исполнению и направлено на недопущение возникновения доминирующего положения объединенной торговой сети. Исполнение требований антимонопольного предписания обеспечит сохранение конкурентных и стабильных условий на рынке. Одним из условий согласования сделки стала готовность компании взять на себя обязательства по продаже в магазинах сети таких отдельных видов социально значимых товаров как молоко, хлеб и мясо кур в течение года без торговых наценок в принципе", - заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский (его слова приводятся в сообщении ведомства).

Сделка по покупке "Магнитом" "Дикси"

18 мая стало известно, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, сообщал "Магнит" в мае.

Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября при определенных обстоятельствах.

Dixy Holding Limited - холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.

ФАС Магнит Дикси Тандер Максим Шаскольский

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