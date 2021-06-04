Источники узнали об интересе "Газпром энергохолдинга" к "Русьэнергосбыту"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" может быть заинтересован в приобретении "Русэнергосбыта", сообщили "Интерфаксу" несколько источников на энергорынке и собеседники, знакомые с планами компании.

Один из них рассказал, что в кулуарах ПМЭФ делегация ГЭХа встречалась с делегацией Enel. ГЭХ выразил заинтересованность в приобретении энергосбытовой компании "Русэнергосбыт" (Enel является одним из акционеров компании, другой акционер - группа ЕСН Григория Березкина).

Впервые в этой итерации тема появилась весной, когда источник "Интерфакса" на рынке говорил, что ГЭХ заинтересован в приобретении компании. Он отмечал, что речь идет именно о ГЭХе, а не о управляющим энергосбытовым бизнесом "Газпрома" "Газпром энергосбыте".

Собеседник, близкий к одной из сторон, уточнял "Интерфаксу", что вопрос продажи сбыта появляется чуть ли не ежегодно "с момента его создания", пока никаких предметных переговоров не было, говорил он в четверг. В этот же день в ГЭХе "Интерфаксу" говорили, что у компании "нет интереса" к приобретению сбыта.

В Enel отказались от комментариев. Представитель ГЭХа пока не ответил на запрос. В ЕСН также отказались от комментариев.