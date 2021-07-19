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"Мосэнерго" присмотрится к доле "Группы ЕСН" в "Русэнергосбыте"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" заказало консультационные услуги по анализу активов и сопровождению сделки, следует из материалов генерирующей компании. Речь идет о 50,5% долей участия в ООО "Русэнергосбыт", говорится в проекте договора.

Как указано в материалах закупки, договор с консультантом по сделке был заключен 14 июля. С этого момента есть 12 месяцев для оказания услуг по сопровождению сделки. Результатом должно стать, собственно, заключение сделки.

"Русэнергосбыт" - одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, основным клиентом которой является ОАО "РЖД". "Группа ЕСН" Григория Березкина владеет 50,5% долей энергокомпании. Еще 49,5% принадлежит итальянской Enel.

О том, что "Газпром энергохолдинг" (основной акционер "Мосэнерго") может быть заинтересован в приобретении "Русэнергосбыта", "Интерфаксу" ранее сообщали несколько собеседников на энергорынке и источники, знакомые с планами компании.

Один из них говорил, что в кулуарах ПМЭФ делегация ГЭХа встречалась с делегацией Enel. Собеседник, близкий к одной из сторон, уточнял "Интерфаксу", что вопрос продажи сбыта появляется чуть ли не ежегодно "с момента его создания", пока никаких предметных переговоров не было. В этот же день в ГЭХе "Интерфаксу" говорили, что у компании "нет интереса" к приобретению сбыта.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".

Мосэнерго Русэнергосбыт Группа ЕСН Григорий Березкин Газпром Энергохолдинг

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