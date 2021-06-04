Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом выше 3800п по индексу МосБиржи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом выше 3800 пунктов по индексу МосБиржи благодаря подорожавшей нефти, слабой статистике по рынку труда США и ряду заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Локомотивом подъема в пятницу выступили акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и расписки TCS Group на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3807,43 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 3770 пунктов), индекс РТС - 1647,06 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар просел до 72,82 рубля (-0,42 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-2,7%, доллар подешевел на 0,33 рубля.

По словам Путина, в пятницу была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2", он уже готов к заполнению газом. В ближайшие 10 лет поставки газа в Европу будут расти, в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд кубометров.

Крупнейшим российским банкам нужно подключиться к системе быстрых платежей (СБП) уже в ближайшее время - до 1 июля 2021 года, сообщил президент РФ.

По словам Путина, госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7%. Кроме того, Путин поручил кабинету министров до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ, чтобы желающие иностранные граждане получили возможность платной вакцинации в России.

Также Путин поделился соображениями в отношении предстоящей встречи с президентом США в июне. По словам Путина, на встрече с Байденом стороны должны попытаться найти пути урегулирования отношений РФ и США, необходимо обсудить стратегическую стабильность, конфликты, разоружение, экологию, пандемию. У России нет разногласий с США, а есть только желание Вашингтона сдерживать развитие России, заявил Путин.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+2,8%), Ozon (+2,8%), акции "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Московской Биржи" (+1%), "Газпрома" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Поддержкой для расписок TCS Group выступили корпоративные новости. Семейный траст бизнесмена Олега Тинькова не будет продавать акции TCS в течение полугода, до 10 декабря 2021 года, о чем сообщила группа TCS на Лондонской фондовой бирже. Основатель TCS Тиньков считает, что у группы есть возможности для роста рыночной капитализации до $30 млрд в ближайшие несколько лет.

Кроме того, группа "Тинькофф" договорилась о покупке доли в размере до 7,5% в "Санкт-Петербургской бирже" у основного акционера - ассоциации "НП РТС", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соответствующего меморандума.

"ЛУКОЙЛ" сообщил в пятницу о подписании контракта на приобретение 49,99% в шельфовом проект Аль-Фараби в Казахстане.

Подешевели акции ВТБ (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Северстали" (-1%), "ММК" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Магнита" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

"Норильский никель" с 1 июня приступил к постепенному восстановлению добычи руды на руднике "Таймырский" и планирует в ближайшее время обеспечить работу предприятия в штатном режиме, говорится в сообщении компании. В настоящее время рудник вышел на объем ежедневной добычи в 5 тыс. тонн, что составляет около 40% от плановых показателей.

Согласно вышедшему в пятницу отчету "Татнефти", в I квартале компания получила прибыль по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, что оказалось ниже прогноза. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 44,3 млрд рублей чистой прибыли.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Интер РАО" (-2,7%, до 5,02 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,1807 рубля на акцию), банка "Санкт-Петербург" (-6,8%, до 70,4 рубля; дивиденды за 2020 год - 4,56 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (-3%, до 15611,5 рубля; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 387,15 рубля на акцию), "Распадской" (-3,3%, до 248,6 рубля; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 5,7 рубля на акцию).

Закрыли утренний дивидендный "гэп" акции "Фосагро" (+0,7%, до 4728 рублей; дивиденды за IV квартал 2020 года - 63 рубля на акцию).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, негативом для всех рисковых активов выступала угроза скорого ужесточения монетарной политики ФРС, увеличившаяся на фоне заявлений чиновников регулятора и сильной статистики по экономике США. Поэтому вышедшие в пятницу данные по рынку труда США несколько ослабили эти опасения.

Нефть возобновила рост и вернулась на многомесячные вершины. Устойчивой восходящей динамике нефтяных цен препятствует неожиданное увеличение запасов нефтепродуктов в отчете Минэнерго США, что не свойственно началу автомобильного сезона, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" продолжают рост в рамках сильного восходящего тренда на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями, как "Северсталь" и "Газпром нефть", а также высоких цен на природный газ и нефть.

С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" (1570,8 рубля) в очередной раз обновили исторический максимум, ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд, а дальнейшему повышению бумаг может препятствовать разве что краткосрочная перекупленность (выход за верхнюю полосу Боллинджера). У текущих отметок наращивание "длинных" позиций представляется довольно опасным ввиду рисков коррекции ближе к 1520 руб., а далее - к 1470 руб. В остальном при положении выше 1520 руб. имеет смысл сохранять краткосрочные "лонги", а выше 1430 руб. - среднесрочные.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу остались в зонах краткосрочной перекупленности. На следующей неделе индикаторы при сохранении благоприятных факторов еще какое-то время вполне могут продолжать повышение и стремиться к 3850 и 1700 пунктам. При этом среднесрочная перекупленность на рынке еще не наступила. На мировых фондовых биржах в пятницу восстановился оптимизм, который поддерживал ряд не столь сильных, как ожидалось, макроэкономических данных США и еврозоны. На следующей неделе рынки продолжат оценивать экономические и инфляционные индикаторы в контексте возможного ужесточения денежно-кредитных мер крупнейшими центробанками. Покупатели как на фондовых, так и на нефтяных площадках в целом удерживают инициативу, а российский рынок сохраняет стабильность в преддверии встречи президентов РФ и США в середине июня. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3750-3850 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, окончание недели на мировых рынках оказалось довольно позитивным, поэтому можно рассчитывать на продолжение роста индексов на будущей неделе. Банковский сектор выиграет от вероятного повышения ставки ЦБ РФ на заседании 11 июня, поскольку сможет больше зарабатывать на долговом рынке.

Рубль укрепился благодаря дорогой нефти и позитивным ожиданиям по итогам встречи президентов РФ и США 16 июня. В США число новых рабочих мест в мае оказалось ниже ожиданий экономистов, после чего индексы акций в США начали расти, а доллар просел. Статистика снизила тревожность относительно преждевременных действий Федрезерва по сворачиванию стимулирующих мер. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам опустилась в район 1,57%.

Нефть, золото и промышленные металлы усилили рост. Вероятно, что рынок закладывает более длительную перспективу стимулов, которые приведут к дальнейшему разогреву инфляции, считает Кочетков.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая также констатирует, что темпы роста рабочих мест в США оказались ниже консенсус-прогноза, безработица снизилась, а на фоне высокого спроса на рабочую силу зарплаты второй месяц подряд растут максимальными темпами с декабря. При этом снижение безработицы сопровождается медленным возвращением к "доковидному" уровню занятости (например, показатель employment/population сейчас составляет 58% против 61% в феврале прошлого года).

Отчет по рынку труда США имеет важное значение с точки зрения предстоящего 16 июня заседания ФРС, поскольку в последнее время ряд ее представителей, в том числе вице-председатель Кларида, стали высказываться в пользу возможного начала обсуждения на предстоящих заседаниях условий, при которых можно было бы начать корректировку (сокращение) объемов покупки активов. Однако все подчеркивали, что это будет увязано с "дальнейшим существенным прогрессом" в восстановлении рынка труда. Вряд ли вышедший отчет ФРС воспримет как "существенный прогресс", достаточный для корректировки ДКП в ближайшее время - на этом фоне снизилась доходность 10-летних UST, отмечает аналитик.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), однако улучшились настроения в Европе (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,4%) и "плюсуют" США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и поднялся в район 4220 пунктов).

Розничные продажи в еврозоне в апреле упали на 3,1% при прогнозах снижения на 1,5%.

В США в пятницу вышли данные Минтруда: число новых рабочих мест в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу на фоне ослабления доллара вернулись к росту, они обновили локальные максимумы; стоимость нефти Brent к 18:50 оказалась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $71,58 за баррель (+0,4% и -0,1% в четверг), июльская цена WTI - $69,27 за баррель (+0,7% и -0,03% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране (запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей), однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в пятницу, что спрос на нефтерынке восстановился до уровня 95-96,5 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли бумаги ПАО "Лензолото" (+40,1% и +39,9% "префы"; до 26360 рублей и 6385 рублей соответственно), ПАО "Бурятзолото" (+9,6%), "Белона" (+6,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+4,3%), ГДР Globaltrans (+3,5%), "префы" "Транснефти" (+2,1%), акции "Группы ЛСР" (+2%), "Русснефти" (+1,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,7%).

Акции "Лензолота" обновили максимумы на решении совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов: 15 тыс. 219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и 3 тыс. 699,27 рубля на одну привилегированную акцию. Отсечка реестра акционеров под выплаты дивидендов установлена на 13 июля.

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-16%), акции банка "Кузнецкий" (-6,7%), ПАО "Белуга Групп" (-6,2%, до 3455 рублей), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-5,5%), ПАО "GTL" (-4,3%), ПАО "Таттелеком" (-3,5%).

ПАО "Белуга Групп" планирует продать до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO, объявила компания. Ориентир цены размещения в рамках SPO составляет 2800-3200 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.

X5 Retail Group (-0,3%) во II квартале вернулась к двузначному темпу роста выручки, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Шехтерман в кулуарах ПМЭФ, он также подтвердил прогноз роста выручки Х5 на 2021 год (выше 10%). Кроме того, Х5 планирует поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб. в ближайшие 3 года, максимум - наращивать их на 10%, сказал Шехтерман.

Наблюдательный совет Х5 в ноябре прошлого года утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты будут производиться дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета будущих дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.

ПАО "Россети" (-0,5%) рассчитывает на превышение финпоказателями 2021 года уровня прошлого года, о чем сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Андрей Рюмин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,2 млрд рублей (из них 14,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").