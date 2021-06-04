Семейный траст Тинькова решил полгода не продавать акции TCS

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Семейный траст бизнесмена Олега Тинькова не будет продавать акции TCS в течение полугода, до 10 декабря 2021 года, говорится в сообщении группы TCS на Лондонской фондовой бирже.

Отмечается, что семейный траст Тинькова "остается долгосрочным стратегическим инвестором группы Тинькофф и сторонником стратегии роста компании".

Основатель TCS Олег Тиньков считает, что у группы есть возможности для роста рыночной капитализации до $30 млрд в ближайшие несколько лет.