Х5 обсуждает с Минфином налог на дивиденды после разрыва договора с Нидерландами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - X5 Group, управляющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток" и зарегистрированная в Амстердаме, обсуждает с российским Минфином ситуацию, сложившуюся в связи с денонсацией соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, говорится в обзоре Sova Capital.

"Компания надеется, что Минфин развернет свое решение обложить налогом по ставке 15% дивиденды, выплачиваемые материнским структурам в Нидерландах, для таких компаний, как Х5 - важных налогоплательщиков и работодателей в российской экономике", - пишет Sova со ссылкой на руководителя отдела корпоративных финансов и IR X5 Наталью Загвоздину.

Редомициляцию холдинговой структуры Х5 не рассматривает как привлекательную альтернативу: по словам Загвоздиной, это сложная процедура, которая может в итоге привести к еще большим налоговым последствиям для компании.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами прекратит свое действие с 1 января 2022 года. Это следует из закона, который был принят после безуспешных переговоров с Минфином Нидерландов.

"Яндекс" в годовом отчете сообщал, что денонсация соглашения может существенно повлиять на способность выплачивать дивиденды материнской компании. Yandex N.V. домицилирована в Нидерландах, однако основные операционные "дочки" компании учреждены и работают на территории России - как и у Х5.

Сейчас дивиденды от российских "дочек", которые выплачиваются нидерландским холдингам, облагаются налогом по ставке в 5%, с 2022 г налоговая ставка будет увеличена до 15%. "Газпром" заявлял, что анализирует перерегистрацию зарубежных холдингов в российские специальные административные районы, чтобы не допустить финансовых потерь в связи с денонсацией соглашения с Нидерландами.