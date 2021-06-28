VEON может продать акции части своих подразделений в ближайшие 2-3 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON рассматривает возможность продажи акций некоторых своих подразделений в ближайшие два-три года, сообщил Co-CEO холдинга Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg.

По его словам, речь может идти о пакистанском финтех-бренде Jazz Cash и бангладешском видеостриминговом сервисе Toffee, который Терзиоглу назвал "TikTok of Bangladesh". При этом Терзиоглу отметил, что у VEON нет ближайших планов по выделению подразделений.

По словам Терзиоглу, VEON необходимо трансформироваться в цифрового оператора, который включает сервисы финтех, мобильное телевидение и венчурный бизнес.

Терзиоглу также рассказал, что VEON рассмотрит возможность партнерских отношений с другими операторами, такими как Turkcell, для выхода в новые страны за пределы своих текущих рынков. При этом он уточнил, что в настоящее время официальных переговоров с Turkcell не ведется.

Осенью компания проведет день рынков капитала в Лондоне, чтобы обсудить новые бизнес-модели.

VEON владеет телеком-операторами в девяти странах, включая российский "Вымпелком" и украинский "Киевстар".

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением штихтинга (разновидность голландского траста).