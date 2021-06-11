Что случилось этой ночью: пятница, 11 июня

Планы "Яндекса" по покупке "Азбуки вкуса", пожелания Трампа к встрече Байдена и Путина, денонсация меморандума РФ и США в отношении "открытой суши"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса". По словам одного из источников издания, цель сделки заключается в синергии сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой". Это также позволит фудтех-сервису "Яндекса" нарастить направление готовой еды, которое активно развивает "Азбука вкуса".

- Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным. Бывший президент США также хочет, чтобы Байден передал Путину "самые теплые пожелания". Во время предвыборной кампании Трамп называл Байдена "сонным Джо".

- Правительство денонсировало меморандум о понимании с США в отношении "открытой суши". Документ подписан по предложению МИДа и по согласованию с заинтересованными федеральными структурами. Соглашение регулировало порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран. Денонсация стала ответом на пакет антироссийских санкций США, обнародованных 15 апреля.

- Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что половину вакцин поставят США. Вашингтон ранее заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении соответствующего количества вакцин. Джонсон ожидает, что остальные страны G7 также пообещают помощь в поставках вакцин.

- США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2". Одновременно с этим Вашингтон будет вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления" в Европе.