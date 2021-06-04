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ПМЭФ-2021

"Яндекс" будет использовать СБП в своих сервисах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" будет использовать Систему быстрых платежей (СБП) в своих сервисах, такое соглашение компания подписала на ПМЭФ с Национальной системой платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП).

"Документ предусматривает развитие совместных проектов компаний, а также использование СБП в сервисах "Яндекса", - сообщила НСПК.

"Подписанное соглашение позволит нам повысить доступ пользователей к оплате через СБП внутри сервисов "Яндекса". Это, в свою очередь, означает, что все больше предпринимателей смогут сократить свои издержки за прием платежей, а клиенты "Яндекса" получат еще один простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг", - объяснил через пресс-службу коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.

Система быстрых платежей - сервис Банка России, который был запущен в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Оператором и расчетным центром системы является ЦБ, операционным платежным клиринговым центром - "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Ранее 4 июня, выступая на ПМЭФ, президент Владимир Путин отметил, что СБП пока используется не очень активно. Он призвал крупные банки до 1 июля подключиться к этой системе. По его словам, системно значимые банки с 1 октября должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП с использованием QR-кодов, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года.

Яндекс СБП ПМЭФ Банк России НСПК Владимир Путин

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