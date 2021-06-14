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Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 35% в январе-мае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае подскочили на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 481 млрд юаней ($75,3 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом показатель на 30,3% превысил допандемийный уровень, то есть объем за январь-май 2019 года.

Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 41,6% в годовом выражении и достиг 381,9 млрд юаней.

ПИИ из стран вдоль "Пояса и пути" повысились на 54,1%, из Европейского союза - на 16,8%, из государств АСЕАН - на 56%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

По итогам 2020 года Китай привлек ПИИ на рекордную сумму 999,98 млрд юаней, что на 6,2% превысило показатель за предыдущий год.

Китай

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