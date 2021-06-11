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Набиуллина отметила рост экономики РФ в I полугодии быстрее ожиданий ЦБ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ в I полугодии растет быстрее, чем ожидал ЦБ в апреле, докризисный уровень будет достигнут во II квартале, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Российская экономика вернется к докризисному уровню уже в этом квартале. В I полугодии она растет быстрее, чем мы закладывали в апрельский прогноз", - сказала она.

"Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню кона 2019 года, но и превысил его", - отметила глава ЦБ.

"Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска", - подчеркнула Набиуллина.

При этом она отметила, что "текущая ситуация во многих отраслях экономики - это опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения".

Действующий прогноз ЦБ (от апреля) по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3-4%.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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