Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF2Начало в 16:15США США4 : 1Словакия СловакияПерерывQF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария2 : 1Германия ГерманияПерерыв

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Процесс восстановления российской экономики завершен, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", - сказал Заботкин.

"Уже к середине года, скорее всего, ВВП выйдет на уровень четвертого квартала 2019 года", - добавил он.

Действующий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 2,9%. ЦБ более оптимистичен и ждет роста в 2021 году в интервале 3-4%.

Алексей Заботкин ЦБ РФ ПМЭФ

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

"Яндекс" ответил главе группы "ПИК" на обвинения в плагиате

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля
ПМЭФ-2021

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%
ПМЭФ-2021

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"
ПМЭФ-2021

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

ПМЭФ-2021

Минсельхоз и "Яндекс" будут развивать каналы сбыта фермерской продукции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');