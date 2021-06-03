В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Процесс восстановления российской экономики завершен, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", - сказал Заботкин.

"Уже к середине года, скорее всего, ВВП выйдет на уровень четвертого квартала 2019 года", - добавил он.

Действующий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 2,9%. ЦБ более оптимистичен и ждет роста в 2021 году в интервале 3-4%.