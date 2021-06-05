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ПМЭФ-2021

Белоусов отметил восстановление экономики РФ с опережением прогнозов

Белоусов отметил восстановление экономики РФ с опережением прогнозов
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показатели восстановления российской экономики опережают прогнозные примерно на два месяца, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы идем сейчас лучше, примерно с опережением - если говорить в целом, там есть отдельные проблемы, - но так примерно на два месяца опережаем показатели. Идем с опережением по траектории", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.

В субботу в рамках ПМЭФ Белоусов в формате интерактивной лекции рассказал участникам международного молодежного экономического форума о хронологии мер правительства по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ заявил журналистам, что годовой рост ВВП РФ в апреле превысил 10% на фоне падения в апреле прошлого года, восстановление экономики идет, несколько опережая ожидания, в июле возможно повышение прогноза на 2021 год.

По его словам, экономика полностью восстановится от кризиса и достигнет среднего уровня четвертого квартала 2019 года в июне-июле.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

ПМЭФ-2021

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Андрей Белоусов ПМЭФ

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