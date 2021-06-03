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Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Годовой рост ВВП РФ в апреле превысил 10% на фоне падения в апреле прошлого года, восстановление экономики идет, несколько опережая ожидания, в июле возможно повышение прогноза на 2021 год, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, экономика полностью восстановится от кризиса и достигнет среднего уровня четвертого квартала 2019 года в июне-июле.

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"Годовой рост в апреле ожидаемо высокий - двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года", - сообщил он оценку Минэкономразвития по росту ВВП в апреле.

"Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам. В качестве точки отсчета мы используем две величины - среднегодовой ВВП 2019 года и средний за четвертый квартал 2019 года. Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п. По маю пока сложно еще давать оценку, потому что были нерабочие дни, и они несколько повлияют. Поэтому говорить о полном восстановлении к четвертому кварталу 2019 году - это июнь-июль", - сказал министр о достижении экономикой РФ доковидного уровня.

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"Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет, действительно, с видимым опережением. Если эти тенденции устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле", - ответил Решетников на вопрос о прогнозе министерства по росту ВВП РФ на год, который сейчас равняется 2,9%.

"При этом нам сейчас более важно, что будет с траекторией, поэтому особое внимание инвестициям и потребительскому спросу. Нас беспокоит сейчас ненаблюдаемая часть доходов населения - с зарплатами и социальными выплатами все нормально, а вот предпринимательские и прочие неучтенные доходы - по этому показателю есть вопросы", - добавил министр.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников ВВП

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