ЦБ обеспокоен ростом кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк России беспокоит рост кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, рост ипотеки превышает 25% год к году, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается темпов роста кредитования, они остаются высокими в корпоративном и особенно в розничном сегменте. Так, ипотека растет более чем на 25% год к году", - заявила Набиуллина.

"Розничные кредиты дополнительно разогревают потребительский спрос, определенное беспокойство у нас вызывает тот факт, что рост кредитования происходит за счет кредитов заемщиков с высокой долговой нагрузкой", - она.