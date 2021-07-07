Российские банки в июне выдали рекордный объем кредитов наличными

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В июне российские банкивыдали рекордный объем кредитов наличными - 623 млрд рублей, прирост за месяц составил 8,5%, показал экспресс-мониторинг рынка розничных банковских услуг компании Frank RG.

По сравнению с июнем 2020 года, когда в регионах действовали связанные с пандемией ограничения, объем выданных кредитов наличными вырос в 1,6 раза.

В целом, по данным Frank RG, объем выданных розничных кредитов в июне составил 1,29 трлн рублей, что на 14,3% больше, чем в мае.

Объем выданной ипотеки в июне, когда истекал срок действия льготной программы под 6,5% годовых, достиг 551,2 млрд рублей, что на 25% больше майских выдач.

Сбербанк, крупнейший российский кредитор, в июне выдал физлицам кредиты на сумму 525 млрд рублей. В результате розничный портфель за месяц вырос на 2,5% как за счет ипотечного, так и потребительского кредитования и на 1 июля составил 9,5 трлн рублей.

Июньская статистика ЦБ по банковскому сектору будет опубликована в середине июля.

По данным "Объединенного кредитного бюро", банки в январе-мае предоставили гражданам 7,2 млн кредитов наличными - на 41% больше, чем за пять месяцев 2020 года.