Минпромторг подготовил проект маркировки упакованной воды с 2022 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка минеральной воды в РФ, как ожидается, будет введена с 1 декабря 2021 года, для всех остальных видов бутилированной воды требование о маркировке заработает с 1 марта 2022 года. Такие сроки указаны в итоговом проекте постановления об утверждении правил маркировки упакованной воды, подготовленном Минпромторгом и прошедшем обсуждение на сайте regulation.gov.ru.

В документе также указано, что с 1 сентября 2021 года в отношении производителей бутилированной воды будет действовать требование об обязательной регистрации в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (подать заявление будет необходимо в течение 7 дней с начала оборота продукции).

Обсуждение проекта постановления проводилось с конца марта по конец апреля. Одним из ключевых разногласий при подготовке документа было количество этапов и сроки введения обязательной маркировки.

Как следует из материалов к проекту постановления, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предлагали вводить маркировку не в два, а в три этапа: с марта 2022 года для лечебной минеральной воды, с сентября 2022 года - для столовой и лечебно-столовой минеральной воды, с марта 2023 года - для всех остальных видов упакованной воды. Это предложение при подготовке итоговой версии проекта правил маркировки было отклонено.

В настоящее время маркировка бутилированной воды проходит в экспериментальном режиме. Эксперимент был начат 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 31 марта 2021 года, однако весной был продлен до 1 июня 2021 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).