Минпромторг с 1 февраля запустит эксперимент по маркировке электронных сигарет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Такие сроки указаны в проекте соответствующего постановления правительства, которое министерство подготовило и выложило на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что Минпромторг до 1 марта 2022 года подготовит и утвердит методические рекомендации по проведению эксперимента и его план-график, а также утвердит требования к информационной системе и обеспечению защиты информации, содержащейся в информсистеме.

Эксперимент будет проводиться добровольно. Оборудование для маркировки товаров участники тестирования получат бесплатно.

Маркировку предполагается ввести "для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной продукции, в том числе контрафактной, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей", отмечается в пояснительной записке к проекту.

Маркировку продукции цифровыми кодами в России впервые опробовали на сигаретах и папиросах в 2018 году. С 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе маркировки. 1 июля началась обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года был запрещен оборот немаркированной продукции (сигарет и папирос). С 1 июля этого года вступил в силу запрет на продажу также немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, нюхательный табак).

Оператором системы маркировки табака является ЦРПТ (совместное предприятие USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого).