"СОГАЗ" выиграл тендер на страхование имущества группы "АЛРОСА"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - СК "СОГАЗ" признана победителем тендера на страхование имущества, машин и оборудования предприятий группы "АЛРОСА" с премией по договору 715,3 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Помимо "СОГАЗа" заявку на конкурс подал также "Ингосстрах". По итогам оценки предложение "СОГАЗа" было признано лучшим.

Договор страхования будет заключен в отношении 10 предприятий, входящих в группу "АЛРОСА": АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Севералмаз", АО "Алмазы Анабара", АО "Вилюйская ГЭС-3", ООО "Алмаздортранс", АО "ИЦ Буревестник", ООО "Якутская генерирующая компания", ООО "Якутская электросетевая компания", АО "Авиакомпания "АЛРОСА", АО "Производственное объединение "Кристалл". Страховое покрытие распространяется на физическую гибель, утрату или повреждение имущества, поломку машин и оборудования, перерыв в производственной деятельности (постоянные затраты).

Договор страхования должен быть заключен сроком на 1 год, с 1 июля 2021 года.

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Африке.