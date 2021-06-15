Поиск

"СОГАЗ" выиграл тендер на страхование имущества группы "АЛРОСА"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - СК "СОГАЗ" признана победителем тендера на страхование имущества, машин и оборудования предприятий группы "АЛРОСА" с премией по договору 715,3 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Помимо "СОГАЗа" заявку на конкурс подал также "Ингосстрах". По итогам оценки предложение "СОГАЗа" было признано лучшим.

Договор страхования будет заключен в отношении 10 предприятий, входящих в группу "АЛРОСА": АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "Севералмаз", АО "Алмазы Анабара", АО "Вилюйская ГЭС-3", ООО "Алмаздортранс", АО "ИЦ Буревестник", ООО "Якутская генерирующая компания", ООО "Якутская электросетевая компания", АО "Авиакомпания "АЛРОСА", АО "Производственное объединение "Кристалл". Страховое покрытие распространяется на физическую гибель, утрату или повреждение имущества, поломку машин и оборудования, перерыв в производственной деятельности (постоянные затраты).

Договор страхования должен быть заключен сроком на 1 год, с 1 июля 2021 года.

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Африке.

СОГАЗ Алроса

Новости по теме

Новости

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %

Минфин утвердил новые выпуски "классики" ОФЗ для "постсанкционых" размещений

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о смещении пика заболеваемости COVID на июнь-июль

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Законопроект о расширении системы страхования вкладов внесен в Госдуму

ЦБ РФ заявил о большой вероятности повышения ставки в июле

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');