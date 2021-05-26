Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

"Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц - 15% по дивидендам и 20% по процентам)", - пояснял ранее в своем письме Минфин.

Министерство также сообщало, что за время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании: "В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так, в 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 - более 412 млрд рублей, а в 2019 - более 339 млрд рублей".

Денонсация соглашения может ударить по "Яндексу", головная компания которого зарегистрирована в Амстердаме. Телекоммуникационный холдинг VEON сообщал, что денонсация может привести к реструктуризации корпоративной структуры компании, так как VEON зарегистрирован в Нидерландах.

X5 Retail Group, управляющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток" и также зарегистрированная в Нидерландах, в конце апреля сообщала, что пока не планирует смену юрисдикции в связи с готовящейся денонсацией. "Никакой конкретики пока не могу сказать. По нашему мнению, все-таки будут какие-то особые условия для публичных компаний, таких, как X5, "Яндекс". Поэтому мы рассчитываем, что изменения в законодательстве по двойному налогообложению не затронут публичные компании", - заявлял в конце апреля начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, комментируя вероятность возникновения проблем для ряда российских холдинговых компаний в случае денонсации, отметил: "Мы своих не бросим".

"Когда расторгается соглашение, регулирование остается на уровне Налогового кодекса РФ. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в Налоговом кодексе РФ", - говорил Сазанов.

Поправки в НК, которые бы урегулировали проблемы для российских холдинговых компаний, в Госдуму пока не внесены.

В случае направления российской стороной соглашения о денонсации до 30 июня 2021 г. его действие прекратится с 1 января 2022 г.