Мишустин назвал безрезультатными переговоры с Нидерландами о налогах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры о параметрах соглашения о двойном налогообложении между РФ и Нидерландами до сих пор не принесли результата, позиция Москвы, изначально заявлявшей о готовности денонсировать договор, остается жесткой.

"Президент поддержал все наши с вами проработки по 15% (налог на дивиденды - ИФ), мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации в среду.

Он уточнил статус переговоров у участвующего во встрече замглавы аппарата правительства Ильи Трунина, который ранее отвечал в Минфине за налоговую тематику, а теперь курирует законопроектную деятельность в кабинете министров. "Да, Нидерланды пока сопротивляются", - ответил Трунин.

"Вот видите, Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку 15% на вывод на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации. Мы жестко к этому относимся, и, поверьте, мы наведем порядок в этом потихоньку", - сказал Мишустин.

Минфин объявил о начале разработки законопроекта о денонсации соглашения с Нидерландами 4 декабря, позже министерство заявляло, что соглашение еще можно спасти.

"Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах. В частности, любая холдинговая (инвестиционная) компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами - налоговыми резидентами Нидерландов и (или) организациями, ведущими реальный бизнес в Нидерландах, по нашему мнению, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Других предложений мы не получали", - заявлял Минфин РФ. В начале декабря ведомство оценивало срок от начала подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму в два месяца, в течение которых переговоры могли продолжаться.

Аналогичные законопроекты Минфин начинал готовить и в отношении конвенции между РФ и Мальтой и соглашения с Кипром. Однако в итоге обе эти страны пошли на предлагаемые Россией новые условия соглашения. Поправки, предусматривающие увеличение до 15% налога у источника в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, уже вступили в силу. Согласован также перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготная ставка в размере 5%. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций и для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды и проценты, в течение года. Изменения не затрагивают процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.