Рубль растет к доллару и евро на позитивных оценках саммита США и РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивных новостей об итогах переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,47-72,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,4775 руб./$1 (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,97 руб./EUR1 (-14 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,98 коп. к уровню закрытия 16 июня, до 79 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,52 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 38,36 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на старте торгов 17 июня в связи с тем, что инвесторы позитивно оценили новости об итогах саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В ходе пресс-конференции после переговоров Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут реально улучшить двусторонние отношения, не поступаясь своими ценностями и принципами. Путин, в свою очередь, оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

Вместе с тем, от более существенного роста национальную валюту сдерживает снижение цен на нефть эталонных марок. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $74 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,78 за баррель, что на 0,51% ниже уровня на закрытие рынка 16 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,11%, китайский CSI300 подрастает на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,34%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 0,77%, Standard & Poor's - на 0,54%, Nasdaq Composite - на 0,24%.

По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".