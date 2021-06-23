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Сбербанк оказался владельцем 33,6% в калийном проекте Гуцериева

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Группа Сбербанка оказалась владельцем 33,6% акций "Славкалия" – компании, созданной Михаилом Гуцериевым для строительства калийного ГОКа в Белоруссии.

Дочерняя структура Сбербанка, Sberbank Investments Ltd, в 2016 году получила такой пакет в GCM Global Energy Slavkali в результате допэмиссии на $130 млн. Об этом говорится в отчете акционера этой компании, GCM Global Energy, датированном июлем 2020 года. Доля самой GCM в "Славкалии" в результате упала до 41,4%, еще 25% в проекте принадлежит связанной стороне.

Стороны заключили опцион, по которому Sberbank Investments может продать, а GCM – выкупить долю банка за сумму, равную $130 млн плюс 15% годовых, в декабре 2022 года. В связи с этим, GCM рассматривает соглашение со Сбербанком как кредит и учитывает GCM Global Energy Slavkali как "дочку" с долей в 75%, отмечается в отчете.

В Сбербанке не ответили на вопрос "Интерфакса", является ли он по-прежнему акционером "Славкалия", или компания Гуцериева реализовала опцион на обратный выкуп с опережением графика.

"Славкалий" строит Нежинский ГОК на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью, который станет вторым в Белоруссии предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Мощность ГОКа составит 2 млн тонн удобрений в год, его запуск запланирован на 2023 год.

Инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд. В том числе собственные инвестиции "Славкалия" составят $600 млн, $1,4 млрд - кредит Банка развития Китая, привлеченный через Беларусбанк. Выплаты по кредиту начинаются в этом году, полное погашение запланировано на 2031 год.

В понедельник Евросоюз включил бенефициара "Славкалия" Михаила Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска. В коротком описании связей Гуцериева с Белоруссией ЕС упоминает этот проект и даже шутливое обещание президента Александра Лукашенко переименовать Любань в Гуцериевск.

Сбербанк Славкалий Михаил Гуцериев Белоруссия

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