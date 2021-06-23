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Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2021 г. в 127,4 млн тонн

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока сохраняет сделанный ранее прогноз по сбору зерна в РФ в этом году, он составляет 127,4 млн тонн, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы.

"Пока прогноз остается тем же, не меняем, ждем первых результатов уборки (урожая - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" в среду директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на площадке агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021".

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По его словам, "сегодня пока нет достаточной фактуры" для изменения прогноза. "Погода непредсказуема, ждем результатов первого обмолота", - сказал он.

Как заявлял журналистам в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в этом году можно рассчитывать на хороший урожай зерна. При этом он не исключал, что по ходу уборочной компании прогноз может быть увеличен.

В 2020 году урожай зерна составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ

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