Нескольким регионам РФ посоветовали страховать посевы из-за майской жары

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пришедшая в разгар посевной кампании в ряд регионов РФ майская жара может негативно повлиять на будущий урожай, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом". Но многое будет зависеть от того, сколько влаги накоплено в почве и как долго задержится аномальное тепло, добавляют они. Специалисты советуют аграриям активнее страховать посевы.

Поволжье: жара "выкачивает" влагу

В Удмуртии уже отмечают замедление темпов посевной. Яровые культуры посеяны на площади 329,7 тыс. га, что составляет 82,4% от плана, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. "Опасение в последние дни вызывает установившаяся аномальная для мая жара", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что жаркая погода не только отбирает почвенную влагу, но и стала причиной роста сорняков. А на посевах злаковых из-за нее появились опасные вредители – блошки крестоцветные.

Согласно приведенным в сообщении словам вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, если в республику не придут дожди, то возникнут реальные риски по засухе. "Окончательный прогноз мы получим после 21 мая. Сейчас рекомендуем сельхозпредприятиям осуществить страхование своих посевов, установленные агросроки для этого – в течение 15 дней после завершения посева. Агрострахование позволит претендовать на возмещение потерь в случае, если в нынешнем сезоне в Удмуртии будет зафиксирована ЧС", - сказала Абрамова.

Неблагоприятные прогнозы для развития посевов на ближайшее время дают и в пресс-службе министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

В настоящий момент запасы продуктивный влаги в почве еще имеются, но с минимальными значениями, отмечают в ведомстве.

Между тем, пока жара на темпы посевной не влияет, засеяно уже более половины зерновых и зернобобовых культур.

"Высокая температура воздуха, установившаяся в регионе, безусловно, может повлиять на рост и развитие растений", - заявили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В то же время там не стали делать прогноз о влиянии жары на качества будущего урожая, отметив, что это пока преждевременно.

Яровой сев в области проведен на 80% запланированных площадей, продолжается сев технических и поздних яровых культур.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области до конца недели сохранится аномально жаркая и сухая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 и более градусов.

Аномальная жара с превышением нормы на 7-9 градусов установилась и в Саратовской области, сообщила начальник отдела прогнозирования Саратовгидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, большая суточная амплитуда температуры - от плюс 10-13 градусов ночью до плюс 35 днем, сильный ветер, относительная низкая влажность воздуха создают негативные условия для посевов. Хотя пока в метровом и пахотном слое почвы достаточно влаги. Этому способствовал "плодовитый на дожди апрель", отметила она.

В июне, как сообщила Цветайло, погода для посевов будет благоприятной. "Кратковременные ливневые локальные дожди будут чередоваться с жаркой и умеренно теплой погодой. Как правило, такая погода оптимальна для посевов",- сказала она.

В областном Минсельхозе рассчитывают, что период жаркой погоды будет непродолжительным и не сможет повлиять на урожай и качество зерна.

Жаркая погода пока не оказывает существенного отрицательного влияния на посевы сельскохозяйственных культур, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Сев проведен на 2,8 млн га, что составляет 90% от плана.

Запасов влаги в пахотном слое, согласно данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, достаточно. Немало их и в метровом слое почвы.

Урал: в зоне рискованного земледелия

В то же время в Челябинской области, где расположен самый большой яровой клин среди уральских регионов, аномальная жара и отсутствие осадков уже оказывают негативное влияние на ход посевной кампании, сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

По данным синоптиков, температура воздуха в регионе на 7 и более градусов выше нормы.

По его словам, верхний слой почвы постепенно пересыхает, поэтому аграрии вынуждены регулировать глубину заделки семян, чтобы обеспечить доступ к влаге. "В дальнейшем все будет зависеть от погоды. Южный Урал относится к зоне рискованного земледелия, в том числе из-за повторяющихся засух. В прошлом году засуха была зафиксирована в 20 муниципальных районах области и одном городском округе, недобор зерна составил 45% от запланированного", - сказал глава ведомства.

На ближайшую неделю сохраняется прогноз жаркой погоды практически без осадков на всей территории области.

По данным на 17 мая, в области яровые культуры посеяны на 737 тыс. га, что составляет 42% от плана.

В Свердловской области влияние жары на будущий урожай пока не прогнозируют, поскольку запасов влаги достаточно. Аномальная погода не повлияла на сроки проведения посевной кампании, заявил главный растениевод министерства АПК и потребительского рынка области Александр Галицких. Здесь рассчитывают на то, что яровой сев удастся провести в оптимальные агротехнические сроки.

Аномально жаркая для мая погода установилась на Урале в начале прошлой недели. Днем в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях столбики термометров вплоть до 17 мая поднимались выше плюс 32-34 градусов, при этом в регионах было преимущественно без осадков.

По данным Гидрометцентра России, во вторник и среду жара в регионах незначительно спадет - до плюс 23-26 градусов днем. Но во второй половине недели на Среднем и Южном Урале температура вновь поднимется до 27-30 градусов.

Центр: спасительные дожди

В центральных регионах жаркую погоду только ждут. Но больших опасений нет, поскольку прошедшие накануне дожди помогли создать запасы влаги.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Калужской области, погода в этом году преподносит сюрпризы в виде затяжных и обильных дождей в период весеннего сева. Но работы не останавливаются. К яровому севу подготовлено 25% почв, засеяно 13% от запланированных площадей.

В Рязанской области дожди прекратились всего два дня назад, поэтому влаги в почве хватает, сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, по данным метеорологической службы с четверга в области ожидается понижение температуры, и опять возможны дожди. Но посевная кампания проходит в плановом режиме. По данным на 17 мая, зерновые культуры посеяны почти на 80% от запланированной площади, в ряде районов области начался сев кукурузы и сои.

"Мы наблюдаем даже переувлажненность почвы. К этому привела запоздалая весна и медленное накопление тепла, а также большое количество осадков", - сообщила и. о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович.

По ее словам, в метровом слое почвы абсолютная влажность выше многолетних показателей. "Для растений это благо, так как ранее мы наблюдали дефицит влаги. В ближайшее время синоптики обещают нам два-три дня жары, а потом температура вернется к комфортным 23-25 градусам"", - сказала она.

Такая же погода ожидается и в Белгородской области, где, по словам замгубернатора - начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлии Щедриной, к 14 мая яровые посеяны на 89% от плановой площади.

По ее словам, в связи с более поздним началом посевной кампании график весеннего сева отстает на 7-10 дней. "Остановка была в том числе в начале мая из-за дождей. Влагообеспеченность почвы сегодня достаточная в сравнении с прошлым годом. Это отставание некритичное, с учетом хорошего прогноза погоды сев завершится в необходимые агротехнические сроки", - отметила замгубернатора.

По ее словам, говорить о прогнозах урожая пока сложно из-за непредсказуемых погодных условий.

Власти области прогнозируют урожай зерна в объеме не менее 3,5 млн тонн. В прошлом году сбор был рекордным - 3,9 тыс. тонн.

Дожди притормаживали сев и в Воронежской области. "Благодаря осадкам влаги в почве много, и температурный режим хороший. Так что жара для растений сейчас, наоборот, хорошо: ячмень растет, аж пищит", - сообщил начальник отдела развития растениеводства областного департамента АПК Александр Харьковский.

"Это позволяет аграриям верить в то, что урожай будет хорошим", - добавил он.

Яровой сев в области проведен на 75% запланированных площадей. При этом пришлось пересеять порядка 30% озимых, от которых "нечего было ждать".

В Курской и Брянской областях температурный пик придется на начало недели, затем погода войдет в нормальные значения.

В Курской области, по словам начальника управления растениеводства комитета АПК Александра Бобкова, уже полностью завершен сев ранних зерновых культур, сахарной свеклы, ранних масличных. Близится к завершению сев подсолнечника, льна и ярового рапса. По данным комитета АПК, озимые в регионе погибли на площади более 40 тыс. га. Все участки пересеяны другими яровыми культурами.

Нет опасения за будущий урожай и у специалистов департамента сельского хозяйства Брянской области. "С середины апреля шли дожди, а потому запас влаги в почве значительный. Каждый год мы переживаем, что влаги будет недостаточно, в этом году ее больше, чем обычно", - сказал собеседник агентства.

С учетом накопленной влаги и установившейся солнечной погоды ждут положительных результатов и в Ярославской области.

По данным Минсельхоза РФ, сформированным на оперативной информации органов управления АПК регионов, к 17 мая сев яровых культур проведен на 29 млн га, что составляет 56,3% от намеченного. На 18 мая 2020 года яровые культуры были посеяны на 34,3 млн га (66,1%).