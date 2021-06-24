Таможенная подкомиссия одобрила пошлины на экспорт металлов с 1 августа по 31 декабря

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала введение с 1 августа по 31 декабря 2021 года комбинированных пошлин на экспорт черных и цветных металлов из РФ, говорится в совместном сообщении Минэкономразвития и Минпромторга.

"Временные повышенные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии планируется ввести с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно. За это время будет разработан постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете сверхприбыль", - говорится в сообщении.

"Доходы от пошлин позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке", - отмечают в министерствах.

Ранее в четверг соответствующее решение было согласовано на заседании правительства РФ.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания правительства акцентировал внимание, что введение пошлины - это не наказание металлургов, а часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. "Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках", - сказал он.

"По итогам этой работы, начиная с 2022 года, нам предстоит принять соответствующие системные, уже налоговые, более-менее постоянные решения по защите внутреннего рынка", - добавил Белоусов.

В сообщении министерств отмечается, что пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела.

"При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. В зависимости от степени "передела" (переработки) чёрных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее $54 за тонну продукции; для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее $115 за тонну; для холоднокатаного проката, проволоки - не менее $133 за тонну; для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150 за тонну. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла: медь - не менее $1226 за тонну; никель - $2321; алюминий - $254", - говорится в сообщении.