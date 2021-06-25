ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

Такое решение принято в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 25 июня повышает на 0,4 процентного пункта (п.п.) ставки по ипотеке, решение принято с учетом изменившейся конъюнктуры рынка и в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ, сообщили в пресс-службе банка.

Базовая ставка теперь установлена на уровне 8,8% годовых (при условии комплексного страхования). Клиенты, использующие сервисы электронной регистрации сделок, и при внесении первого взноса от 60% смогут воспользоваться ставкой 7,8%. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно под 8,2%.

Для клиентов с одобренными до 25 июня заявками условия пересмотрены не будут, кредитные решения действуют для них в течение 4 месяцев.

"ВТБ не повышал ставки по ипотеке с января 2019 года - за это время их уровень в нашем банке снизился до минимального показателя за всю историю. Даже с учетом текущего изменения наши ставки останутся максимально конкурентными на российском рынке", - заявили в пресс-службе госбанка.

ВТБ сохраняет без изменений все условия в рамках государственных программ - в том числе по семейной и дальневосточной ипотеке. По кредитам с господдержкой для клиентов по-прежнему действуют ставки от 5,6% до 5,9% в зависимости от выбираемых условий, сохраняется опция льготного периода, в течение которого ставка снижается до 4,3% или 5,3%.

Решение об изменении процентных ставок не отразится на планах ВТБ по продаже ипотеки в 2021 году. Банк по-прежнему ставит задачу выдать рекордный объем жилищных кредитов - 1,2 трлн рублей, показав рост к 2020 году в пределах 30%.

Другой крупный игрок на рынке ипотеки - Сбербанк повысил ставки по ипотеке еще в мае.