Глава ВТБ счел, что продление госпрограммы ипотеки купирует резкий рост цен на жилье

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Продление государственной программы ипотеки на новых условиях позволит купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах, влияние на средний уровень ставок не будет критичным, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей. Одновременно власти приняли решение внести изменения в программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок

По оценке ВТБ, в обновленном виде программа не должна оказать существенное влияние на уровень продаж. По итогам года ВТБ прогнозирует рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть.

"Изменение максимальной суммы кредита в рамках программы - очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. При этом на кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, на сегодняшний день приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, основную часть составляют как раз регионы. Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%", - заявил Костин на ПМЭФ-2021.

По его мнению, обновление госпрограммы повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным - многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, является повышение ключевой ставки ЦБ.

"Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах. В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов", - заявил Костин.