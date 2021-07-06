ВТБ в I полугодии увеличил выдачи ипотеки на треть

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что в первом полугодии 2021 года увеличил ипотечный портфель на 8%, объем выдач жилищных кредитов вырос на треть.

За этот период банк оформил свыше 166 тысяч жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Ипотечный портфель банка с начала года вырос почти на 8%, до 2,15 трлн рублей.

Рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь. Продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тысяч кредитов на 114 млрд рублей, что стало лучшим результатом для ВТБ за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой.

"Летом спрос на ипотеку традиционно снижается, но нынешний год стал исключением. Продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% - апреля и более чем на 20% - марта. Это стало логичным завершением трендов первого полугодия - в частности, ожиданий по окончанию госпрограммы и повышению ставок. Российские банки реализовали за шесть месяцев рекордный объем ипотеки, и мы по-прежнему оцениваем потенциал рынка по итогам года в 5,4 трлн рублей выданных кредитов. Изменившиеся условия льготной программы будут компенсированы сезонным спросом в осенне-зимний период", - прокомментировал статистику вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Среди регионов по объему выданной ипотеки ВТБ в первом полугодии стали Москва и область (191,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 млрд рублей), Новосибирская область (19,7 млрд), республика Татарстан (16,1 млрд) и Свердловская область (14,2 млрд).

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ активно рефинансировали ипотеку, пользуясь возможностью сократить платежную нагрузку в условиях минимальных ставок. На рефинансирование приходилась почти каждая третья ипотечная сделка, а всего с начала года ВТБ снизил ставку для 55 тысяч заемщиков других банков на сумму свыше 121 млрд рублей.

По оценке ВТБ, в целом на российском рынке продажа ипотеки с начала года достигла рекордных 2,7 трлн рублей.