Борисов заявил, что цены на металл ставят под угрозу обороноспособность РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Высокие цены на металл могут негативно повлиять на выполнение государственного оборонного заказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, правительство РФ готово обсуждать с металлургами компромиссные варианты решения проблемы с ростом цен на их продукцию.

"Резать курицу, которая несет золотые яйца - непродуманная, глупая политика", - заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на ПМЭФ-2021.

"Андрей Рэмович Белоусов - очень добрый человек. Вроде на поверхности лежит: "У них там сверхприбыль, ну-ка давайте мы им сейчас экспортную пошлину увеличим, чтобы они продукцию оставили на внутреннем рынке - и цены упадут". Он первым сказал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Нельзя своему собственному бизнесу нож в ногу втыкать", - сказал Борисов.

"Вы думаете, мы первый раз с ними разговаривали? Я лично три раза, два раза совместно с Белоусовым собирал всех металлургов. Мы занимались уговорами... Мы боимся, что запланированные мероприятия, в частности, по гособоронзаказу из-за неконтролируемого роста цен на 70 процентов приведет к тому, что страна не получит... (военную продукцию - ИФ),- сказал Борисов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Министр будет вынужден обратиться к Верховному Главнокомандующему, ставит под угрозу обороноспособность страны и выполнение особо важных мероприятий для государства в целом", - сказал вице-премьер.

Он заявил, что выступает за активный диалог с металлургами. "Что такое объем потребления металла для гособоронзаказа? 1 процент общего объема", - отметил Борисов.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс работает в рамках длительных контрактов – на 10 лет, и это необходимо учитывать.