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Нефть Brent подешевела до $75 за баррель

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цена на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в понедельник, отступив от установленных на прошлой неделе максимумов с октября 2018 года.

Инвесторы обеспокоены тем, что распространение новых вариантов коронавируса в Европе ограничит поездки, что приведет к ослаблению спроса на топливо, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 в понедельник составляет $75 за баррель, что на $1,18 (1,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов на $1,09 (1,45%) - до $74,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,99 за баррель, что на $1,06 (1,43%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%, причем оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.

"Мы можем столкнуться с возобновлением целого ряда ограничений на поездки в Европе в результате распространения штамма "дельта", что отрицательно скажется на спросе на бензин, дизельное топливо и авиатопливо, и цены обратят на это внимание", - отметил аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy Луиз Диксон.

Трейдеры на этой неделе будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+.

"Мы полагаем, что ОПЕК+ в краткосрочной перспективе будет управлять увеличением добычи таким образом, чтобы обеспечивать постоянную поддержку цен по мере восстановления мирового спроса, а после - исходя из растущих опасений того, что недостаток капитальных затрат, потраченных на новые производства, может привести к дефициту предложения на рынке с конца 2022 года", - сказал глава отдела стратегии на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

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По его словам, исходя из характера действий или бездействия ОПЕК+, "отрасль получит четкий сигнал относительно того, стабилизируются ли цены благодаря увеличению добычи или, наоборот, продолжат ралли".

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+ на этой неделе примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Юджин Вайнберг.

В центре внимания рынка - также ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

нефть

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