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Brent слабо подешевела после подъема по итогам 5-й недели подряд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нефть Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов.

За минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%, причем оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.

"Причина продолжительного увеличения цен на нефть проста: глобальный спрос восстанавливается быстрее, чем предложение", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

"Производство нефти в США недостаточно, а ОПЕК+, кажется, не спешит возвращать на рынок значительный объем добычи, хотя очевидно, что глобальный рынок требует больше", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в понедельник составила $76,10 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,62 (0,8%) - до $76,18 за баррель, максимума с 29 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,04 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась до максимальных с 9 октября 2018 года $74,05 за баррель, поднявшись на $0,75 (1%).

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Юджин Вайнберг.

В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

Brent WTI ОПЕК+ Иран

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