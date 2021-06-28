США атаковали объекты проиранских сил на границе Ирака и Сирии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли удары по объектам, которые используют поддерживаемые Ираном военизированные группировки в регионе на границе Ирака и Сирии, сообщается на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, целью "оборонительных высокоточных авиаударов" стали целевые оперативные объекты и хранилища оружия проиранских группировок, атакующих с помощью беспилотников персонал и объекты США в Ираке. В числе использовавших эти объекты были военизированные группировки "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

"Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном групп, направленных на интересы США в Ираке, президент (США Джо Байден - ИФ) распорядился о дальнейших военных действиях для предотвращения и сдерживания таких атак", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В нем отмечается, что вооруженные силы США "находятся в Ираке по приглашению правительства Ирака с единственной целью - помочь иракским силам безопасности в их усилиях по разгрому "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка)". В Пентагоне подчеркнули, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.