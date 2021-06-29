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"Аэрофлот" продлил на полгода освоение кредита в Сбере на 39 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что продлил с июня до конца декабря 2021 года период освоения средств по кредитной линии в Сбербанке на 39 млрд рублей.

Невозобновляемая кредитная линия на 39 млрд рублей сроком на пять лет была открыта авиакомпании летом 2020 года. Ее целевое назначение - основная производственная деятельность и капзатраты, рефинансирование текущих кредитов. Сообщалось, что условия обслуживания кредитной линии предполагают погашение тела долга "ежемесячно равными долями, начиная с 37 месяца действия договора".

Решение продлить период доступности кредита до 31 декабря совет директоров "Аэрофлота" принял 28 июня.

На этом же заседании совет одобрил выполнение "Аэрофлотом" совместных рейсов со входящим в группу лоукостером "Победа" по механизму код-шеринга. Соглашение между перевозчиками, в частности, предполагает публикацию рейсов в системах бронирования под двумя кодами: DP ("Победа") и SU ("Аэрофлот"). Как говорится на сайте "Аэрофлота", в рамках код-шеринговых соглашений перевозчик сотрудничает с 32 иностранными и российскими авиакомпаниями, выполняя совместно с партнерами полеты более чем в 100 городов мира.

Как сообщалось, в летнем расписании "Победа" будет летать из "Шереметьево" по 13 направлениям, включая одно международное - турецкую Анталью. Рейсы будут выполняться по код-шеринговому соглашению с "Аэрофлотом", который базируется в "Шереметьево": оно предполагает совместную эксплуатацию рейсов на одном маршруте.

На рейсах будут использоваться Boeing 737-800, которые "Победе" передаст "Аэрофлот". Стратегия группы предполагает передачу лоукостеру 50 таких самолетов до 2024 года.

Аэрофлот Сбербанк Победа Шереметьево Турция

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