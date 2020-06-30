"Аэрофлот" привлечет под госгарантии пятилетний кредит Сбербанка на 31 млрд руб.

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщил банк.

"Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", - говорится в сообщении.

В качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии РФ. "В настоящее время мы наблюдаем оживление авиаперевозок. Кредит позволит компании обслуживать текущие расходы и выполнять обязательства перед партнерами до полного восстановления рынка", - заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, которого цитирует пресс-служба.

Ранее источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что "Аэрофлот" на правах системообразующей компании может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках, в том числе Сбербанке. Процентная ставка по кредитам может составить от 6,5 до 7% годовых, отмечал собеседник агентства.

Для получения госгарантий "Аэрофлот" предложил программу оптимизации бизнеса, говорил источник. В авиакомпании это не комментировали.

В этом году "Аэрофлот" как и другие авиакомпании столкнулся с ограничениями из-за пандемии COVID-19, которые привели к кратному падению перевозок и финансовым трудностям.

Согласно отчетности "Аэрофлота", в I квартале 2020 г. объем кредитов и займов компании подскочил в три раза к началу году, до 46,4 млрд руб. В апреле-мае компания привлекла кредиты еще на 36,7 млрд руб., а также реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд руб. Больше всего "Аэрофлот" получил в рамках соглашений со Сбербанком, Россельхозбанком и СМП банком - всего 24,8 млрд руб., говорилось в отчетности.