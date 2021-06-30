Глава Альфа-банка ждет перехода 90% розничного банковского рынка к горстке крупных игроков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский прогнозирует укрупнение российского банковского рынка в среднесрочной перспективе: через пять-семь лет 90% розничного банковского рынка будет сосредоточено в руках пяти-семи крупных игроков.

"Происходит укрупнение игроков. Несколько крупнейших игроков обычно забирают все больше и больше бизнеса на себя. Это связано с развитием цифровых технологий. Десять лет назад, если посмотреть, в розничном банковском бизнесе на 2/3 были другие имена. Топ-10 банков лидеров, они на 2/3 обновились. Десять лет назад на десять игроков приходилось 50% розничного бизнеса, сейчас 80%. Я думаю, что еще через пять-семь лет, моя точка зрения, она общеизвестная, что пять-семь игроков заберут 90% рынка и это не плохо. И они будут конкурировать, и они будут достаточно большими, чтобы позволить себе инвестиции в технологии, в маркетинг, в research. А у маленьких и даже средних игроков, к сожалению, нет шансов", - сказал он на Международном финансовом конгрессе.

Верхошинский также прокомментировал тему регулирования экосистем, отметив, что при создании экосистем при формировании здоровой конкуренции правила должны быть одинаковыми для всех.

"Надо создавать единые правила для всех. Русские экосистемы, западные экосистемы, если они будут работать в общих правилах без перекосов, конкурировать, там не будет происходить каких-то злоупотреблений или неестественной монополизации - пусть будет такая конкуренция, мы поборемся", - заявил управляющий директор Альфа-банка.

По мнению Верхошинского, в России может работать максимум три экосистемы. "Какое количество экосистем? Мне трудно сказать. Я думаю, что в России может получиться от нуля там до двух, максимум трех. Есть компании, у которых есть шансы. Это очень трудная задача - построить экосистему, потому что это много сервисов, каждый из которых ты должен вывести на суперуровень. Финансовые суперсервисы, не финансовые. Никто не отменял роль личности в истории, сильные лидеры сильных корпораций, я думаю, смогут это сделать. Еще 3-5 лет, и мы увидим, сколько их будет. Поэтому одна-две, я думаю, в нашей стране будут существовать", - заявил он.

Альфа-банк не планирует создавать свою экосистему, но будет строить финансовый суперсервис. "Конечно, тема экосистем и superapp сейчас на повестке дня, конечно, должно появиться какое-то регулирование. (...) Нас это касается в меньшей степени, потому что мы с самого начала говорили, что не идем в superapp, мы для себя приняли концепцию финансового суперсервиса. То, что мы умеем делать хорошо - это финансовые или околофинансовые услуги, и делать это лучше всех на рынке", - отметил Верхошинский.

Банк России недавно предложил к обсуждению доклад с тремя вариантами регулирования банковских вложений в экосистему: это институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности, введение заградительного коэффициента риска 1250% для новых вложений в иммобилизационные активы или установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала.

Сам регулятор считает третий вариант наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в иммобилизационные активы, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров.

При этом в состав иммобилизационнных ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному.