Участвующие в крупных экосистемах банки могут включить в список системно значимых

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ, участвующие в крупных экосистемах, могут получить статус системно значимых кредитных организаций (СЗКО), даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности, говорится в консультативном докладе ЦБ, посвященном регулированию банковских вложений в экосистемы.

В этом случае такие банки должны будут выполнять надбавку к достаточности капитала за системную значимость в размере 1 процентного пункта.

Для определения значимости экосистемы для целей отнесения развивающего ее банка к СЗКО или установления для него повышенной надбавки могут использоваться такие объективные критерии, как количество регулярных пользователей, торговый оборот или численность персонала у поставщиков и других предприятий, которые обеспечивают функционирование экосистемы.

ЦБ подчеркнул, что предлагаемая мера может не распространяться на банки, которые участвуют в экосистемах как дочерние предприятия крупных технологических компаний, если последние будут нести бремя финансовой поддержки экосистемы, закрывая риски для банка.

В отдельных случаях, когда риски экосистемы или аналогичного образования особенно высоки и могут иметь последствия для финансовой стабильности, Банк России может учитывать это при установлении повышенной (больше 1 п.п.) надбавки к нормативам достаточности капитала в соответствии с ранее озвученными планами по введению дифференцированных надбавок для СЗКО.

В перспективе шкала надбавок может калиброваться с учетом результатов стресс-тестирования специфических экосистемных рисков банковской группы, включающей нефинансовые бизнесы.

В список СЗКО в настоящее время входят 12 кредитных организаций РФ: Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Сбербанк России, банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, а также Совкомбанк.

При этом Тинькофф банк, активно развивающий свою экосистему, пока не получил статус системно значимого, так как не проходит по ряду критериев.

Сейчас перечень СЗКО формируется поэтапно. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физлиц). На втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физлиц, на третьем этапе проверяется выполнение банками одного из трех критериев международной активности, на четвертом – оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора. ЦБ также может учитывать дополнительные сведения при включении банка в список системно значимых.

ЦБ в 2021 году обновил методику определения системно значимых кредитных организаций, скорректировав критерий международной активности, которая снизилась в условиях секторальных санкций. Одновременно с этим регулятор перераспределил вес других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет обобщающего результата.