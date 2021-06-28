ВТБ прокомментировал планы ЦБ ограничить вложения банков в экосистемы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ первым из банков прокомментировал планы ЦБ РФ ограничить вложения кредитных организаций в экосистемы: предложенное регулирование слишком строго оценивает основные средства и непрофильные активы, может вынудить группу переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без прямого инвестирования в активы.

ЦБ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад, в котором представил три варианта регулирования банковских вложений в экосистему: институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности, введение заградительного коэффициента риска 1250% для новых вложений в иммобилизационные активы или установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. Банк России считает третий вариант наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в иммобилизационные активы, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров.

При этом в состав иммобилизационнных ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному.

"Мы активно планируем подавать свои комментарии. С удивлением обнаружили, что какие-то принципы регулирования экосистем были расширены на рестриктивное регулирование основных средств и активов, изъятых в рамках кредитной деятельности. На это будут направлены наши основные комментарии. Хорошо, что так заблаговременно ЦБ опубликовал этот документ. Ожидаемое регулирование стартует поэтапно на горизонте 2023 года. Поэтому мы исходим из того, что сможем убедить нашего регулятора в нецелесообразности тех или иных действий в отношении такого широкого распространения капитального регулирования", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В докладе ЦБ выделил три банка, активно развивающих экосистемы в России: Сбербанк, ВТБ и Тинькофф банк.

"По иронии судьбы мы как группа ВТБ представлены в этом материале в приложении как имеющие только в планах развитие определенных экосистемных компонентов в отличие от других участников рынка. А мы видим, что предполагаемое регулирование бьет по нам в части основных средств, в части активов, изъятых в виде залогов, наиболее жестко", - добавил Пьянов.

ВТБ строит экосистему на основе открытой партнерской модели, периодически приобретая миноритарные доли в компании-партнере, как в случае с ритейлером "Магнит", где у банка 17,3% акций.

"Если бы то, что изложено в консультационном документе, вступало бы в ближайшее время в действие, то, по нашим оценкам в части развития экосистем мы были бы вынуждены полностью переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы", - указал он.

Он добавил, что в этом случае партнерство, сопровождающееся покупкой миноритарных долей, станет для ВТБ табу, по сути, пример "Магнита" и платежного сервиса Magnit Pay станет невозможным.

"А с точки зрения оставшихся компонентов, которые уже находятся на нашем балансе, то если бы это вступало завтра, по моей оценке, многие банки, включая и нас, задумались об ином структурировании тех вложений, которые осуществлены, по ускорению выхода из этих вложений. Поскольку много параметров этого регулирования, в том числе конкретные коэффициенты, которые введены в этом докладе, еще не окончательно определены. По сути, там есть интересная фраза, что необходимо пересмотреть принципы консолидации с целью регулирования (...) Это понуждало бы нас строить дальнейшие экосистемные компоненты только на основании "партнер без вложений" и заставляло бы нас думать, что делать с существующими вложениями, в том числе в элементы нашей технологической трансформации. Поскольку, к сожалению, это регулирование наказывает с точки зрения капитала даже основные средства, которые в нашем случае прирастают в последнее время преимущественно за счет инвестиций в технологии", - заявил член правления.

ВТБ будет предлагать вывести из-под регулирования основные средства и активы, оцениваемые по справедливой стоимости. По оценкам Пьянова, активы, дополняющие банковский бизнес ВТБ и включающие часть иммобилизационных активов, за исключением основных средств, составляют 619 млрд рублей.

ЦБ подсчитал, что сейчас чистая балансовая стоимость вложений топ-30 банков в нефинансовые организации, основные средства, непрофильную недвижимость, а также инвестфонды, имущество которых тоже в значительной степени может быть иммобилизованным, составляет 2,4 трлн рублей (около 20% капитала). При этом запасы регуляторного капитала, которые способны покрыть убытки от этих активов, оцениваются в 0,4 трлн рублей (15% от балансовой стоимости).