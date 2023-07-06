Топ-менеджер Альфа-банка заявил о пользе "кровавой бани олигополии" российскому рынку

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Конкуренцию на банковском рынке сейчас формируют пять банков, считает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Он заявил об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Я год назад говорил, что в России осталось 7 банков. Понятно, что есть региональные и нишевые банки, но по-настоящему банков, которые задают тренды и конкуренцию, перераспределяют на себя рынок, на мой взгляд, теперь осталось вообще 5. Зато каких! Каждый из них лучше любого американского и европейского банка. И регулятору здесь, мне кажется, не стоит беспокоиться о конкуренции. Олигополия - самая жесткая конкуренция, "кровавая баня", - сказал он.

В качестве примера Верхошинский привел Альфа-банк, который в борьбе за клиентов отменил комиссии на все платежи и переводы в другие банки.

"Я считаю, что половина того, что сейчас происходит, - (половина - ИФ) стабильности и макроэкономического успеха, которые есть, - это банковский сектор. Самые продвинутые те пять банков, и, конечно же, Центральный банк", - сказал он, пошутив, что в России сейчас работают "великолепная пятерка и вратарь".