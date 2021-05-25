Уровень безработицы в РФ в апреле снизился до 5,2% с 5,4% в марте

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в апреле 2021 года уменьшилась на 159 тыс. по сравнению с мартом и составила 3 млн 898 тыс. человек, следует из опубликованных во вторник предварительных данных Росстата.

Это восьмой месяц подряд, в котором фиксируется сокращение числа безработных и минимум с марта 2020 года, когда численность безработных составляла 3 млн 485 тыс. человек (в апреле 2020 года был скачок до 4 млн 286 тыс. человек).

Уровень безработицы в апреле понизился до 5,2% с 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8%, в январе, 5,9% в декабре (2020 года), 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле. В марте прошлого года безработица составляла 4,7%.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (4,7%).