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Уровень безработицы в РФ в январе снизился до 5,8%

Сокращение числа безработных в РФ фиксируется пятый месяц подряд

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в январе 2021 года снизилась на 116 тыс. по сравнению с декабрем и составила 4 млн 317 тыс. человек, следует из опубликованных в четверг предварительных данных Росстата.

Это пятый месяц подряд, в котором фиксируется сокращение числа безработных и минимум с апреля 2020 года, когда численность безработных составляла 4 млн 286 тыс. человек (в марте 2020 года - 3 млн 485 тыс. человек).

Экономический кризис

Уровень безработицы в январе снизился до 5,8% с 5,9% в декабре, 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (4,7%).

По данным Росстата, численность официально зарегистрированных безработных тоже снижается четвертый месяц подряд, но остается еще в разы выше докризисного уровня - в январе 2021 года она составляла 2 млн 529 тыс. человек, в декабре - 2 млн 773 тыс. человек, в ноябре - 3 млн 133 тыс. человек, в октябре - 3 млн 470 тыс. человек, в сентябре - 3 млн 687 тыс. человек, в августе - 3 млн 644 тыс. человек, в июле - 3 млн 311 тыс. человек, в июне - 2 млн 787 тыс. человек, в мае - 2 млн 143 тыс. человек, в апреле - 1 млн 311 тыс. человек, в марте 2020 года - 727 тыс. человек.

Росстат

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