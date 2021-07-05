Индекс PMI сферы услуг России в июне опустился до 56,5 пункта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В июне индекс PMI сферы услуг России составил 56,5 пункта против 57,5 пункта в мае, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в июне составил 55 пунктов по сравнению с показателем мая 56,2 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Российские поставщики услуг зарегистрировали значительный рост новых клиентов в июне, хотя и несколько более медленными темпами, чем в мае, говорится в пресс-релизе. Полученные сообщения свидетельствуют о том, что новый рост продаж был обусловлен устойчивым увеличением клиентского спроса, причем последнее расширение продлило текущую последовательность роста до шести месяцев.

В то же время спрос со стороны иностранных клиентов увеличился более быстрыми темпами в конце второго квартала. Новые экспортные заказы росли максимальными темпами с апреля 2019 года.

Устойчивый рост числа новых клиентов и повышение производственных потребностей заставили компании в июне увеличить численность персонала, говорится в отчете. Темпы создания рабочих мест в целом были высокими и максимальными с мая 2011 года.

Увеличение численности персонала способствовало снижению нагрузки на производственные мощности, поскольку компании российской сферы услуг зарегистрировали дальнейшее падение незавершенных заказов. Темпы сокращения в целом были высокими и ускорились до самых быстрых с ноября 2020 года.

Деловые ожидания в конце второго квартала укрепились до самого высокого уровня с мая 2019 года. Поставщики услуг отметили, что оптимизм в отношении перспектив обусловлен устойчивым ростом потребительского спроса и надеждами на восстановление экономики после пандемии.

В июне ценовое давление оставалось исторически высоким. "Хотя темпы инфляции закупочных цен замедлились по сравнению с майскими, они были быстрее, чем тренд в данной серии. Компании сообщали, что более высокое бремя затрат связано с высокими ценами поставщиков и увеличением заработной платы. Следовательно, компании по-прежнему стремились по возможности передавать покупателям повышенные цены на сырье. Несмотря на снижение темпов инфляции по сравнению с пиковым уровнем мая, они стали вторыми максимальными с января 2019 года", - отмечается в исследовании.