Индекс PMI сферы услуг России в июле упал снизился до 53,5 пункта

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В июле в России индекс PMI сферы услуг составил 53,5 пункта, снизившись до пятимесячного минимума, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. В июне показатель был на уровне 56,5 пункта.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в июле составил 51,7 пункта по сравнению с показателем июня 55 пунктов.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Рост активности в июле отмечался седьмой месяц подряд, при этом он стал минимальным за 5 месяцев. Рост новых заказов в июле продолжился, и поставщики услуг отметили значительное увеличение клиентского спроса. "Полученные сообщения свидетельствуют о том, что это увеличение было связано с еще одним всплеском заказов от существующих клиентов и привлечением новых клиентов. Однако темпы роста новых заказов были самыми низкими с февраля", - отмечает HIS Markit.

В отличие от тенденции общих объемов продаж, новые экспортные заказы, полученные поставщиками услуг, сократились впервые с февраля.

В течение июля компании сферы услуг продолжали отмечать заметный рост затрат. Их поставщики услуг стремились по возможности перекладывать на своих клиентов, отмечается в обзоре. Рост отпускных цен фиксируется уже 13 месяцев подряд, в июле он был минимальным за квартал.

Ожидания относительно перспектив производства в следующем году в июле упали до самого низкого уровня в 2021 году. "Хотя оптимизм часто связывали с устойчивым ростом клиентского спроса и надеждами на улучшение экономических условий по мере ослабления серьезности пандемии, опасения относительно стабильности будущего спроса оказывали давление на уверенность", - говорится в обзоре.