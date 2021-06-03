Индекс PMI сферы услуг России в мае вырос до 57,5 пункта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В мае 2021 года индекс PMI сферы услуг России поднялся до 57,5 пункта с 55,2 пункта в апреле, указав на самое резкое расширение деловой активности за девять месяцев, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 56,2 пункта, превысив апрельский показатель 54 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, новые заказы компаний росли заметными темпами в мае, поскольку повышение уверенности со стороны клиентов нашло отражение в увеличении активности. Темпы роста притока новых заказов были самыми высокими с августа 2020 года. По сообщениям участников опроса, возобновление работы секторов экономики и расширение операций в компаниях сектора услуг способствовали новому росту продаж.

Рост новых экспортных заказов произошел третий месяц подряд. Скорость расширения была самой медленной в вышеупомянутой последовательности и достаточно скромной.

По данным отчета, в течение мая давление на издержки продолжало повышаться, при этом темпы инфляции закупочных цен ускорились до самых высоких с июня 2008 года. Согласно сообщениям, более значительный рост цен поставщиков и рост затрат на топливо привели к увеличению средних операционных расходов. Некоторые компании также отметили повышение транспортных сборов как фактор роста затрат.

Вследствие этого поставщики услуг стремились частично покрыть более высокие затраты через своих клиентов за счет более высоких отпускных цен. Темпы роста были существенными и максимальными с января 2019 года.

Между тем в компаниях сферы услуг России в мае отмечался четвертый ежемесячный рост занятости. Темпы создания рабочих мест достигли максимума с февраля 2018 года, поскольку компании увеличивали численность персонала для поддержки обработки новых заказов.

Соответственно количество незавершенных работ снова сократилось. Снижение показателя в целом было устойчивым и ускорилось по сравнению с апрелем, поскольку компании сообщали о достаточных мощностях для своевременного выполнения заказов.

Деловые ожидания в сфере услуг России в мае несколько снизились. Однако компании оставались в целом оптимистичными на фоне роста клиентского спроса. Как говорится в обзоре, уверенность снижалась из-за опасений по поводу резкого роста затрат и угрозы банкротства клиентов.